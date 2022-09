Do Galaxy Watch4 míří systém One UI 4.5 Watch. Už ho máte?

Už je to několik měsíců, co Samsung testuje beta verzi systému One UI Watch 4.5 na hodinkách Galaxy Watch4 a nyní konečně začal šířit finální verzi této nadstavby pro Wear OS 3.5. Hlavní novinkou jsou bezesporu nové ciferníky, které můžeme znát z řady Galaxy Watch 5.

Jihokorejská firma sice oficiálně nepromluvila o tom, že je aktualizace k dispozici, avšak někteří uživatelé ji začali dostávat. Došlo však k ukončení beta fáze, takže do sebe vše hezky zapadá. Nový update nese označení R870XXU1GVH2/R870OXM1GVH2 (Pro verze) a má velikost asi 96 MB.

Samsung One UI Watch 4.5 based on Wear OS 3.5 for Galaxy watch 4 series is here !

Pokud jste ji tedy ještě nedostali, můžete ji zkontrolovat ručně v aplikaci Galaxy Wearable > Nastavení zařízení Watch4 > Aktualizace softwaru. V případě že ji máte k dispozici nám prosím dejte vědět do komentářů.

