Samsung poprvé u hodinek změní tuto komponentu! Už zítra se ukáže nová generace a takhle bude vypadat Hlavní stránka Zprávičky Uniklé obrázky potvrzují, že Galaxy Watch 9 pohání čip Snapdragon Wear Elite od Qualcommu Samsung tak po letech opouští vlastní procesory Exynos ve svých chytrých hodinkách Hodinky se mají představit už tuto středu po boku nových skládaček Galaxy Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.7.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Málokterá součástka se v hodinkách Samsung držela tak vytrvale jako čipy Exynos. Teď to podle uniklých materiálů vypadá, že tato éra končí. Snímky, které vypustil známý leaker Evan Blass, výslovně ukazují Galaxy Watch 9 s popiskem „Powered by Snapdragon Wear Elite“. Nejde přitom o dražší model Ultra, ale o řadový kousek. Konec dlouhé vlády Exynosu Otázka za milion: co s tím výkonem? Konec dlouhé vlády Exynosu Qualcomm představil Snapdragon Wear Elite jako svůj nejnovější čip pro chytré hodinky letos v březnu. Jde o 3nm procesor, který slibuje vyšší výkon a hlavně mnohem víc síly pro úlohy umělé inteligence. Už tehdy se šeptalo, že ho nasadí právě Samsung – a uniklé obrázky to teď potvrzují. Je to poměrně zásadní obrat: řada Galaxy Watch sázela dlouhodobě výhradně na vlastní Exynosy. Paradoxně jim to nějakou dobu hrálo do karet, protože Qualcomm v tomto segmentu roky nepřesvědčoval. To se ale s příchodem Wear Elite mění. Otázka za milion: co s tím výkonem? Co přesně Samsung s nově nabytým výkonem provede, zatím zůstává záhadou. Nabízí se logická sázka na rozšíření AI funkcí, kterým čip vysloveně nahrává, ale konkrétní novinky si Korejci nechávají pro sebe. Naštěstí nebudeme čekat dlouho. Galaxy Watch 9 se má představit už zítra po boku nové generace skládacích telefonů Galaxy. Do té doby berme vše jako neoficiální, byť pravděpodobnost, že se odhad naplní, je vzhledem ke zdroji poměrně vysoká. Věříte, že Snapdragon konečně posune samsungí hodinky, kam potřebují? Zdroj: 9to5Google, Evan Blass (Leakmail) Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré hodinky Samsung únik informací wearables Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025