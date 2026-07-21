Samsung poprvé u hodinek změní tuto komponentu! Už zítra se ukáže nová generace a takhle bude vypadat

  • Uniklé obrázky potvrzují, že Galaxy Watch 9 pohání čip Snapdragon Wear Elite od Qualcommu
  • Samsung tak po letech opouští vlastní procesory Exynos ve svých chytrých hodinkách
  • Hodinky se mají představit už tuto středu po boku nových skládaček Galaxy

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
21.7.2026 16:00
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galaxy watch9 webp
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Málokterá součástka se v hodinkách Samsung držela tak vytrvale jako čipy Exynos. Teď to podle uniklých materiálů vypadá, že tato éra končí. Snímky, které vypustil známý leaker Evan Blass, výslovně ukazují Galaxy Watch 9 s popiskem „Powered by Snapdragon Wear Elite“. Nejde přitom o dražší model Ultra, ale o řadový kousek.

Konec dlouhé vlády Exynosu

Qualcomm představil Snapdragon Wear Elite jako svůj nejnovější čip pro chytré hodinky letos v březnu. Jde o 3nm procesor, který slibuje vyšší výkon a hlavně mnohem víc síly pro úlohy umělé inteligence. Už tehdy se šeptalo, že ho nasadí právě Samsung – a uniklé obrázky to teď potvrzují. Je to poměrně zásadní obrat: řada Galaxy Watch sázela dlouhodobě výhradně na vlastní Exynosy. Paradoxně jim to nějakou dobu hrálo do karet, protože Qualcomm v tomto segmentu roky nepřesvědčoval. To se ale s příchodem Wear Elite mění.

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galaxy watch 9 leaked vitals screen image.jpg
galaxy watch 9 leaked health score etc screens.jpg

Otázka za milion: co s tím výkonem?

Co přesně Samsung s nově nabytým výkonem provede, zatím zůstává záhadou. Nabízí se logická sázka na rozšíření AI funkcí, kterým čip vysloveně nahrává, ale konkrétní novinky si Korejci nechávají pro sebe. Naštěstí nebudeme čekat dlouho. Galaxy Watch 9 se má představit už zítra po boku nové generace skládacích telefonů Galaxy. Do té doby berme vše jako neoficiální, byť pravděpodobnost, že se odhad naplní, je vzhledem ke zdroji poměrně vysoká.

galaxy watch 9 color options.jpg

Věříte, že Snapdragon konečně posune samsungí hodinky, kam potřebují?

Zdroj: 9to5Google, Evan Blass (Leakmail)

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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