O chystané řadě tabletů Galaxy Tab S8 toho bylo řečeno více než dost. Uniklo hned několik specifikací všech tří modelů a také rendery. Díky tomu tedy máme alespoň přibližnou představu o tom, jak budou tablety vypadat a co od nich můžeme čekat. Nedávno jsme se mohli také dozvědět informaci o tom, že budou některé z nich dražší než iPad Pro.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra zveřejněn na oficiálním webu

O poslední únik se však postaral samotný Samsung. Dokonce to vypadá, že šlo o záměr. Na oficiálním webu jihokorejské firmy pro USA se totiž objevil tablet s výřezem, přičemž dodnes žádný podobný tablet Samsung nepředstavil. Popis fotografie zní: “Bixby voice wake up Galaxy S21 Ultra and not Galaxy Tab S8 Ultra”, tedy v překladu “Bixby hlasové probuzení na Galaxy S21 Ultra a ne Galaxy Tab S8 Ultra”.

Samsung tedy v podstatě potvrdil, že se skutečně díváme na chystaný vlajkový tablet. Ten bude podle dostupných informací disponovat hned 14,6″ AMOLED displejem se 120Hz obnovovací frekvencí, o výkon se pak postará čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Výdrž baterie má dostat na starost 12 000mAh akumulátor s podporou 45W nabíjení.

Koupili byste si prémiový Android tablet?

Zdroj: GSMArena