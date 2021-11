Je to necelý týden, co se v benchmarku Geekbench objevil tablet Samsung Galaxy Tab S8+ a nyní se ukázala také vrcholná verze s označením SM-X906N, což by měl být Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Galaxy Tab S8 Ultra v Geekbench

Nový tablet by měl být plnohodnotnou konkurencí pro iPad Pro, čemuž by měl odpovídat také výkon. V útrobách má totiž tikat čipset Qualcomm Snapdragon 8 gen 1, který se kódově označuje jako Taro. Dříve jsme mohli tento čipset znát pod označením Snapdragon 898. V Geekbench můžeme vidět, že mu dopomáhá 8 GB RAM a běží na systému Android 12, pravděpodobně s nadstavbou One UI 3.1.

Co se týče displeje, Galaxy Tab S8 Ultra má dostat 14,6″ OLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí. Prodávat se pak bude ve 8/128GB a 12/512GB verzích. I s 12 000mAh baterií by měl tablet vážit slušných 650 gramů. K oficiálnímu představení má pak dojít na začátku února 2022.

Koupili byste si prémiový Android tablet?

Zdroj: GSMArena