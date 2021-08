Už je to pár měsíců, co došlo na poměrně velký únik informací ohledně nadcházející série Galaxy Tab S8. Dozvěděli jsme se, že se dočkáme celkem tří modelů – Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8 Plus a Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Nyní však unikají ještě podstatnější informace.

Řada Galaxy Tab S8 dostane Snapdragon 898

Všechny tři modely mají podporovat 40W nabíjení, což není tak zajímavé jako použité čipsety. Tablety (všechny modely) mají totiž dostat čipset Snapdragon 898, namísto původně spekulovaného Exynosu 2200. A právě proto se tablet doposud nedostal na trh. Už je to více než rok, co jsme mohli vidět oficiální představení řady Tab S7 a uživatelé začínají vyhlížet nástupce.

Dle jednoho z leakerů by měl základní model dostat 8 000mAh baterii, Plus varianta 10 090mAh a Ultra pak 11 500mAh. K představení by mělo dojít spolu s řadou Galaxy S22 a již z krabice mají běžet na chystaném One UI 4.0.

Jaký tablet aktuálně používáte?

Zdroj: GSMArena