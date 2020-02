Samsung chystá levnější Lite verzi Galaxy Tab S6. Unikly první parametry

Jihokorejský Samsung připravuje novou posilu do nabídky tabletů. Podle nedávného úniku obrázků a specifikací půjde o lehčí Lite verzi přístroje Galaxy Tab S6. A pochopitelně také levnější. I když společnost na poli tabletů úplně nezáří, příchod další dostupné varianty asi zákazníky potěší. Jak už zařazení do řady S napovídá, přístroj dorazí s elektronickým perem S Pen. Vzhledem k tomu, že se kvůli svým rozměrům nevejde do těla tabletu, bude s největší pravděpodobností disponovat bezdrátovým nabíjením. Společně s prvním snímkem pak k tabletu Samsung Galaxy Tab S6 Lite máme i další uniklé specifikace.

Přístroj by měl pohánět čipset Exynos 9611, který je běžným srdcem telefonů Samsung střední třídy. Operační paměť by měla mít hodnotu 4 GB a úložiště volitelné velikosti 64 a 128 GB. Pravděpodobně i podle cílového trhu. Displej by mohl být stejný jako u vybavenější verze, tedy s úhlopříčkou 10,5 palce. Softwarově by měl tablet disponovat Androidem 10 s novou letošní nadstavbou ONE UI 2.1.

Cenovka pro český trh by se mohla pohybovat někde kolem dvanácti tisíc korun (podle přepočtu z odhadované ceny v dolarech a porovnání s českými cenami Galaxy Tab S6). Zatím není jasné, kdy bude tablet oficiálně představen, ale jelikož obrázek tabletu údajně pochází z připravované prezentace, může to být už do několika týdnů.

Zdroj: aheadlines