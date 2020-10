Samsung Galaxy S9 dostává One UI 2.5

Poté, co jsme vás informovali o tom, že Galaxy Note 9 dostává nadstavbu One UI 2.5 se mohou radovat i majitelé řady Galaxy S9. První uživatelé totiž hlásí, že dostávají tuto aktualizaci a to včetně nejnovějších říjnových bezpečnostních záplat.

Poslední velká aktualizace

Stejně jako v případě Note 9 budou muset být uživatelé opatrní i v případě Galaxy S9. První případy jsou zaznamenány v Německu, jak informuje web 9to5google a firmware se označuje jako G96xFXXUCFTJ2 a stejně jako v případě Notu se bude jednat o poslední velkou aktualizaci pro tuto řadu telefonů. Ukončení podpory se pak plánuje na začátek roku 2021.

Tato aktualizace nabízí spoustu nových funkcí a to včetně Wireless Samsung DeX, vylepšení fotoaparátu jako jsou režimy Single Take a nový režim Pro u natáčení videa. Aktualizace má velikost přibližně 700 MB, ovšem může se lišit dle jednotlivých regionů. Pokud jste aktualizaci ještě nedostali, zkuste ji zkontrolovat v Nastavení > Aktualizace systému.

Máte již One UI 2.5 na Galaxy S9?