Samsung Galaxy S25 FE patrně nabídne jednu opravdu vlajkovou vlastnost, bude to ale stačit?

Fanouškovské edice, nebo jinak také FE varianty vlajkové řady Galaxy S to ve svých posledních iteracích nemají zrovna jednoduché. Uživatelé i recenzenti poslední dobou čím dál častěji upozorňují na spíše menší mezigenerační změny. aby toho nebylo málo, chystaný Samsung Galaxy S25 FE v tomto ohledu nebude jiný – ba právě naopak. Dle neoficiálních informací zde bude změn ještě méně, než posledně. Jedno výrazné vylepšení by se však mělo týkat použitého displeje a patrně také fyzických rozměrů.

Vlajkový typ displeje pro Galaxy S25 FE

Nejnovější zvěsti z jihokorejské domoviny Samsungu naznačují, že by se připravovaná novinka měla dočkat flexibilního (pružného, chcete-li) displeje. Nepleťte si to však s ohebnými displeji jako u Galaxy Fold a Flip. Tento typ displeje se od klasických panelů liší tím, že postrádá pevnou podkladovou vrstvu, rozhodně není určen do ohebných zařízení. Tento typ displejů již nějakou dobu používají prakticky výhradně jen vlajkové smartphony, neboť je pochopitelně náročnější na výrobu a tím pádem dražší než klasický panel.

Pokud se ptáte, jakou výhodu má tato technologie pro uživatele, tak odpovědí je menší tloušťka a možnost mít užší okraje okolo displeje. Dle zvěstí má totiž Samsung Galaxy S25 FE mít tloušťku pouze 7,4 mm oproti 8 mm u předchůdce a zlepšit by se měly i právě okraje okolo displeje.



Zda bude AMOLED panel vlajkový i v dalších oblastech jako například jas nebo proměnlivá obnovovací frekvence se však budeme muset nechat překvapit. Připomenout však můžu, že novinka by údajně měla disponovat stejným čipsetem jako předchůdce, tedy Exynos 2400s, stejnými fotoaparáty na zádech a displej by měl mít opět 6,7″. Vylepšení se však má dočkat selfie kamerka, která má být stejná jako u Galaxy S25.

Bude podle vás Galaxy S25 FE slavit úspěch?

Zdroj: Sammobile.com