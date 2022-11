Vrcholné modely od Samsungu se už několik let vyrábí ve dvou verzích. Jedna se Snapdragonem, která se prodává v Jižní Koreji a USA, druhá pak s Exynosem, což se týká Evropy a zbytku světa. Poslední měsíce se však začíná hovořit o tom, že jihokorejský gigant příští rok odhalí pouze jednu verzi svých vlajek a všude bychom měli dostat Snapdragon, což je bezpochyby skvělá zpráva. Nyní ji navíc potvrdil i jeden z členů vedení společnosti Qualcomm. To ale není vše. Dočkáme se totiž ještě lepší verze Snapdragonu 8 Gen2, než u konkurenčních mobilů.

S touto informací přišel leaker Ice Universe, který tvrdí, že řada Galaxy S23 dostane speciální edici čipu Snapdragon 8 Gen2, která poběží na vyšších taktech. Půjde tedy o tu nejvýkonnější možnou verzi. Leaker se pochlubil také se screenshotem z benchamrku Geekbench, kde si Samsung Galaxy S23 Ultra (označován jako SM-S918B) vysloužil skóre 1504 bodů na jedno jádro a 4580 bodů ve vícejádrovém testu.

Breaking!

The best moment for European users has arrived.

The European version of the Samsung Galaxy S23 series is confirmed to use the Snapdragon 8 Gen2, and it is a high-frequency version exclusive to Samsung. Please enjoy it. pic.twitter.com/w6DqCdH30b

— Ice universe (@UniverseIce) November 16, 2022