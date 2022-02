Vlajková řada Galaxy S22 dostává první aktualizaci

Řada Samsung Galaxy S22 se nám představila před více jak dvěma týdny, přičemž dnes jej začali dostávat první zákazníci. Na to se jihokorejská firma rozhodla okamžitě zareagovat a vypustila na vlajkové lodě vůbec první aktualizaci.

Řada Galaxy S22 dostává první aktualizaci

Telefony Galaxy S22, Galaxy S22+ a Galaxy S22 Ultra dostávají aktualizaci, která se označuje jako S90xEXXU1AVB3 a v současnosti byla k vidění v Egyptě a Afghánistánu. Během několika dalších dní se tedy s největší pravděpodobností objeví i v dalších zemích. Web SamMobile rovněž uvádí, že by se v některých zemích mohly telefony dodávat s touto aktualizací. To znamená, že by nebylo nutné nic stahovat.

Aktualizace jako taková nepřináší žádné novinky, za to ale můžeme počítat s únorovými bezpečnostními záplatami a opravou více než 60 chyb v oblasti soukromí. Jestliže se vám tedy poštěstilo a telefon už máte u sebe, mrkněte do Nastavení > Aktualizace softwaru a v případě, že ji máte dostupnou nám prosím dejte vědět do komentářů.

Dostali jste už novou aktualizaci?

Zdroj: SamMobile