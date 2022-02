Společnost Samsung představila vlajkovou řadu Galaxy S22 téměř před dvěma týdny a už tu máme první testy odolnosti. Konkrétně jde o nejvyšší Galaxy S22 Ultra, který pro vás mimochodem testujeme. Jihokorejská firma se pyšní, že jde o nejodolnější prémiový telefon, který kdy vyrobila.

Samsung Galaxy S22 Ultra v testu odolnosti

Plasty jsou definitivně pryč, přední i zadní stranu mobilu pokrývá sklo Gorilla Glass Victus+ a jeho odolnost se rozhodl otestovat YouTuber PBKreviews. To ale nedopadlo příliš dobře. Hned první pád telefon nepřežil. Kromě praskliny byla poškozená také čočka fotoaparátu. Po druhém pádu byl poškozen také displej a to hlavně na levé straně, kde se vyskytla spousta škrábanců a prasklin. Na druhou stranu byl i nadále funkční a to včetně čtečky otisků prstů.

Samsung Galaxy S22 Ultra Drop Test. Gorilla Glass Victus Plus?

Po několika dalších pádech však logicky přestal fungovat úplně. Pokud si tedy telefon plánujete koupit a víte, že vám elektronika občas padá, rozhodně doporučujeme spolu s ním koupit také ochranné pouzdro a tvrzené sklo.

Zdroj: PBKreviews