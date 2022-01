Přemýšlíte o Galaxy S22 Ultra? Unikají obaly i s cenami

Jihokorejský Samsung má nachystanou jednu ze dvou velkých tiskových konferencí v letošním roce již na 9. únor, kde (jak zřejmě většina z vás tuší) dojde na představení očekávané řady Galaxy S22. Událost Galaxy Unpacked bude tradičně živě vysílána na YouTube a díky únikům informací máme o jednotlivých modelech spoustu informací. Ten poslední se týká Galaxy S22 Ultra, jelikož unikají oficiální obaly.

Samsung nabídne k vlajce až tři typy obalů

Jak můžeme vidět na snímcích níže, podle všeho budou pro tento telefon k dispozici hned tři různé typy obalů – Samsung Smart Clear View Black Case, Samsung Smart LED View Cover Grey Case a Silicone Cover Lavender Case, které budou k dispozici v několika barvách. Co se týče cen, za první zmíněné bychom měli zaplatit 48,99 liber, tedy nějakých 1 400 korun, odolnější LED View Cover s displejem vyjde na 58,99 liber (přibližně 1 700 korun) a pokud by vám stačilo to základní, zaplatíte za něj 24,99 liber, tedy asi 730 korun.

Jaký obal se vám líbí nejvíce?

