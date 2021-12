Samsung plánuje představit své nadcházející vlajkové lodě řady Galaxy S22 již v únoru letošního roku a veliká očekávání jsou hlavně od verze Galaxy S22 Ultra (či Galaxy S22 Note). Kromě skvělého displeje, nekompromisního výkonu či vestavěného pera S Pen má novinka přinést také mnohem lepší fotoaparáty, jak uvádí leaker @IceUniverse.

Ten totiž tvrdí, že má Galaxy S22 Ultra fotí mnohem lépe než Galaxy S21 Ultra a to hlavně díky lepší softwarové optimalizaci. Telefon si má přitom zachovat 108Mpx hlavní snímač, takže se o lepší snímky postará nový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (nebo v našem případě Exynos 2200).

Seeing the photo sample of S22 Ultra camera, I was so excited that I couldn't sleep.😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

— Ice universe (@UniverseIce) December 17, 2021