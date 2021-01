Řada Samsung Galaxy S21 se začíná prodávat v České republice

Nové vlajkové telefony od Samsungu – řada Galaxy S21 se začíná prodávat v České republice. Konkrétně se tedy jedná o modely Galaxy S21, Galaxy S21 Plus a Galaxy S21 Ultra. Ceny pak začínají na 22 490 Kč.

Samsung Galaxy S21 se začíná prodávat v České republice

Nejlevnějším telefonem celé řady je Samsung Galaxy S21. Ten u nás vyjde na 22 499 Kč za 128 GB variantu, v případě 256 GB verze pak na 23 999 Kč.

Samsung Galaxy S21

Android 11 / One UI 3.1

displej 6,2″ plochý AMOLED 2X s rozlišením 2400 x 1080 px (421 PPI) a frekvencí 120 Hz

AMOLED 2X s rozlišením (421 PPI) a frekvencí 120 Hz procesor Exynos 2100 (5G)

fotoaparáty 12mpx hlavní (f1.8, OIS, laserové ostření ) 12mpx ultraširoký (f2.2) 64mpx teleobjektiv (f2.0, 3x bezztrátový zoom) 10mpx přední (f2.2)

baterie o kapacitě 4000 mAh s podporou 25W nabíjení, 15W bezdrátového nabíjení a reverzního nabíjení

s podporou 25W nabíjení, 15W bezdrátového nabíjení a reverzního nabíjení UWB, NFC, IP68 odolnost, podpora bezdrátového DeX

rozměry 151,7 x 71,2 x 7,9 mm, hmotnost 171 g

momentální barvy pro ČR černá, stříbrná a fialová

Poté je tu verze Galaxy S21 Plus, která se od základního modelu liší velikostí displeje a větší baterií. Ten vyjde ve 128 GB verzi na 27 990 Kč. V případě, že budete chtít 256 GB variantu, zaplatíte za ní 29 499 Kč.

Galaxy S21 | S21 Plus: Unveiling | Samsung

Samsung Galaxy S21 Plus

Android 11 / One UI 3.1

displej 6,7″ plochý AMOLED 2X s rozlišením 2400 x 1080 px (394 PPI) a frekvencí 120 Hz

AMOLED 2X s rozlišením (394 PPI) a frekvencí 120 Hz procesor Exynos 2100 (5G)

fotoaparáty 12mpx hlavní (f1.8, OIS, laserové ostření ) 12mpx ultraširoký (f2.2) 64mpx teleobjektiv (f2.0, 3x bezztrátový zoom) 10mpx přední (f2.2)

baterie o kapacitě 4800 mAh s podporou 25W nabíjení, 15W bezdrátového nabíjení a reverzního nabíjení

s podporou 25W nabíjení, 15W bezdrátového nabíjení a reverzního nabíjení UWB, NFC, IP68 odolnost, podpora bezdrátového DeX

rozměry 161,4 x 75,6 x 7,8 mm, hmotnost 202 g

momentální barvy pro ČR černá, stříbrná a fialová

No a jako poslední zde máme samozřejmě tu plnohodnotnou vlajkovou loď – Galaxy S21 Ultra, na kterou jsme mimochodem už stihli udělat recenzi. Zde je rozdílů mezi všemi telefony nejvíce a to ať už se to týká velikosti displeje, fotoaparátů, kapacity baterie či podpory pera S Pen. V základní 128 GB verzi za tento mobil zaplatíme 33 499 Kč, v případě 256 GB varianty 34 999 Kč a za nejvyšší 512 GB verzi, která se kromě vyšší paměti pyšní také 16 GB RAM zaplatíme 37 999 Kč.

Galaxy S21 Ultra: Official Introduction Film | Samsung

Samsung Galaxy S21 Ultra

Android 11 / One UI 3.1

displej 6,8″ zahnutý AMOLED 2X s rozlišením 3200 x 1440 px (515 PPI) a frekvencí 120 Hz

AMOLED 2X s rozlišením (515 PPI) a frekvencí 120 Hz procesor Exynos 2100 (5G)

fotoaparáty 108mpx hlavní (f1.8, OIS, laserové ostření) 12mpx ultraširoký (f2.2, AF) 10mpx teleobjektiv 1 (f2.4, OIS, 3x optický zoom) 10mpx teleobjektiv 2 (f4.9, OIS, 10x optický zoom ) 40mpx přední (f2.2)

baterie o kapacitě 5000 mAh s podporou 25W nabíjení, 15W bezdrátového nabíjení a reverzního nabíjení

s podporou 25W nabíjení, 15W bezdrátového nabíjení a reverzního nabíjení UWB, NFC, IP68 odolnost, podpora bezdrátového DeX, podpora S Pen

rozměry 165,1 x 75,6 x 8,9 mm, hmotnost 228 g

momentální barvy pro ČR černá a stříbrná

