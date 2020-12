Galaxy S21 s bestií Snapdragon 888 spatřen v GeekBench. Co víme?

Nadcházející Samsung Galaxy S21 byl spatřen v GeekBench spolu s očekávaným čipsetem Snapdragon 888. Telefon se označuje jako SM-G991U a čipset jako “lahaina”. Právě toto kódové označení odhaluje, že se skutečně jedná o nejvýkonnější čipset z dílny Qualcommu.

Galaxy S21 s čipsetem Snapdragon 888

Telefon disponuje 8 GB operační paměti RAM a běží na něm Android 11. Na jedno jádro si telefon vysloužil skóre 1075 bodů, v multijádrovém testu pak 2916 bodů. To není úplně nejlepší skóre a je vidět, že Samsung stále optimalizuje svůj software a hardware a telefon rozhodně nemá hotový. Vzhledem k tomu, že by měl být telefon letos představen mnohem dříve, konkrétně již v lednu doufáme, že to jihokorejský gigant stihne.

V tuto chvíli není jasné, o který telefon z řady Galaxy S21 se jedná. Je obecně známo, že Samsung i letos představí tři modely – Galaxy S21, Galaxy S21 Plus a Galaxy S21 Ultra. Poslední jmenovaný by měl navíc ve svém těle skrývat pero S Pen. Tímto krokem se společnost připravuje na zánik řady Galaxy Note.

Co na výkon říkáte vy?