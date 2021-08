Do mobilů Galaxy S21 míří One UI 3.1.1. S těmito novinkami

Majitelé nejnovějších vlajkových mobilů Samsung ze série Galaxy S21 mohou začít vyhlížet update na systém One UI 3.1.1. Nadstavba, kterou na trh přivedly ohebné mobily Galaxy Z Fold3 a Z Flip3, tak míří do dalších tří zařízení. Kromě obligátního vylepšení stability, zdokonalení zabezpečení a oprav menších chyb se telefony dočkají i několika viditelných změn. Aktualizační balíček, který aktuálně dorazil uživatelům v USA, má velikost cca 1,1 gigabajtu.

Soupis změn přímo na kartě aktualizace není příliš konkrétní, ale zajímavé novinky popsali samotní majitelé telefonů. Zaznamenali například o dost plynulejší systémové animace, upravenou funkci Čas spánku, přepracovaný vzhled aplikace Počasí a také trochu vylepšenou aplikaci pro focení. Prý se mobily i trochu méně zahřívají.

Obrázkové ukázky zatím bohužel nemáme, nicméně se můžeme těšit, že update na One UI 3.1.1 snad brzy dorazí i do telefonů Galaxy S21 i u nás. Aktualizace by se měla tradičně ozvat sama, nicméně pokud jste netrpěliví, zkuste občas pošťouchnout update menu v mobilu nebo zkontrolovat aplikace Samsung Members.

Které další funkce pro řadu Galaxy S21 očekáváte?

Zdroj: tizenhelp