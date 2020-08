Od představení nových vlajkových lodí od Samsungu je ještě daleko. Přesto již nyní víme, že evropské varianty dostanou čipset Exynos 1000, zatímco v USA se dočkají Snapdragonu 875. Nedávno jsme vás informovali o tom, že Samsung spolupracuje s AMD a v Galaxy S21 přijde s čipsety ve spolupráci právě s touto firmou, ovšem vypadá to, že nakonec grafiky od AMD nedostane.

Leaker Ice Universe navíc tvrdí, že Snapdragon 875 bude opět ve všem lepší. Jak v grafickém, tak v procesorovém výkonu. Samsung sice chystá Exynosy s AMD grafikami, ovšem dočkáme se jich nejdříve v roce 2022. Exynos tak bude zřejmě pohánět grafika od Mali, která je horší než Adreno od Qualcommu. A také méně topí.

Although S5E9840(or Exynos1000) performance is not the strongest, but I think the power consumption will be better.

— Ice universe (@UniverseIce) August 27, 2020