O telefonu Galaxy S21 FE jsme vám nedávno psali. Unikla totiž jeho korejská cena a podle prvních informací by měl být telefon levnější, než jeho rok starý předchůdce Galaxy S20 FE. Spousta z vás si ale určitě klade otázku, zda bude Galaxy S21 FE tak výkonný, jako celá řada S21. Poslední benchmark nám na tuto otázku odpoví.

Samsung Galaxy S21 FE spatřen v Geekbench

Dle všeho má telefon dostat čipset Qualcomm Snapdragon 888, který tiká také v USA a korejských verzích řady Galaxy S21. U nás jsme klasický dostali Exynos, tentokrát s označením 2100, který je oproti předchozím generacím mnohem lepší a to ať se bavíme o výkonu či energetické efektivitě, ovšem verzi se Snapdragonem u nás nekoupíme. A to by se mohlo s příchodem Galaxy S21 FE změnit. Zatím totiž nebyla spatřena jiná varianta s odlišným čipsetem a tak je klidně možné, že dostaneme jen jednu a to právě s čipsetem od Qualcommu.

Telefon nese kódové označení SM-G990B a disponuje 8 GB RAM a samozřejmě také Androidem 11. Spekuluje se však o tom, že by mohla přijít i levnější 6 GB varianta. Další spekulace hovoří o 6,41″ AMOLED displeji s obnovovací frekvencí 120 Hz a 4 500 mAh baterii.

Jak se na telefon těšíte?

Zdroj: gizchina.com