Telefony jsou každým rokem odolnější a stejně tak různé testy jejich odolnosti jsou rok od roku brutálnější. Nechat ponořený a zapnutý Galaxy S21 v akváriu a vysílat to živě na internet to, ale vidíme poprvé. V jakém stavu je Samsung Galaxy S21 po 12 dnech ve vodě?

Už nás nepřekvapí ohýbání telefonu, pálení telefonů ani řezání telefonů, ale topit nový model telefonu skoro dva týdny ve vodě to je něco nového. Právě to teď udělal jeden YouTube kanál, který se specializuje na časosběrná videa. V době psaní tohoto článku stále běží živý přenos, kde můžete vidět Samsung Galaxy S21 ponořený v akváriu s běžícími stopkami. Stopky na Galaxy S21 běží vždy do času 99:59:59 a pak je třeba je resetovat. Trýznitel telefonu si chytře poradil i s potřebou nabíjení, kterou vyřešil instalací bezdrátové nabíječky přímo do akvária.

🔴12th DAY IN WATER [update in desc.] – Samsung Galaxy S21 Waterproof Test

První problémy se objevili po 117 hodinách ve vodě, kdy Galaxy S21 zahlásil že „detekuju vlhkost“ a nekontrolovatelně začal přepínat aplikace na obrazovce. Po 241 hodinách ukázal špatný zvuk reproduktoru, že už není v dobré kondici. Ať už si o podobném počínání myslíme cokoliv, tak nám tento test dává dobrou představu o tom, kam až se posunula odolnost dnešních telefonů.

Co si myslíte o extrémních testech telefonů?

Zdroj: androidpolice