Samsung Galaxy S20 Plus v DxOMark testu zklamal. Jak dopadl?

Renomovaný web DxOMark právě vydal recenzi fotoaparátu Galaxy S20 Plus. Nedávno jsme mohli vidět také recenzi na vlajkovou loď Galaxy S20 Ultra, která poměrně zklamala. Plus varianta však používá 12 megapixelový senzor, narozdíl od 108 megapixelového objektivu, který se nachází v Ultra verzi. Jak to tedy celé dopadlo?

Samsung Galaxy S20 Plus disponuje celkem čtyřmi senzory. Kromě hlavního fotoaparátu se zde nachází ultraširokoúhlý fotoaparát s rozlišením 12 megapixelů, 24 megapixelový teleobjektiv a dále pak snímač hloubky ostrosti. Co se týče fotografií, zde si odnesl skóre 127 bodů, u videa je to pak 100 bodů. Celkem si telefon odnesl skóre 118 bodů, což rozhodně není špatné. Jedná se o desátý nejlépe fotící telefon světa.

Na druhou stranu v podobné cenové relaci nalezneme i lépe fotící telefony. Recenzent DxOMark nicméně pochválil skvělou expozici a to i za horších světelných podmínek, široký dynamický rozsah, živé barvy a skvělý ultraširokoúhlý fotoaparát. Jako tomu bývá u Samsungů zvykem, pochváleno bylo také dobré vyvážení bílé. Možnosti zoomu však nejsou tak dobré, jako u S20 Ultra, což je však vzhledem k postavení modelu poměrně pochopitelné.

Portréty jsou dobré, ovšem na ty nejlepší telefony opět nestačí. Co se týče videa, při venkovním natáčení telefon potěšil opět skvělým dynamickým rozsahem. Při 4K natáčení jsou však jednotlivá videa příliš agresivní a ostrá, ovšem to je spíše subjektivní názor. Automatické ostření naopak funguje výborně a stabilizace funguje spolehlivě.

Co říkáte na výsledek Galaxy S20 Plus v DxOMark?

Zdroj: gsmarena.com