Oukitel brzy vydá ultra odolný telefon s nezvyklým designem

Velmi se podobá vlajkové lodi, která kraluje fotožebříčku DxOMark

Disponuje čipsetem z loňského roku, Androidem 14 a velkou baterií

Musím se vám k něčemu přiznat. Odolné telefony se mi svým designem nikdy příliš nelíbily a právě to, jak vypadají, by pravděpodobně hrálo v jejich neprospěch, i kdyby nabídly sebelepší specifikace. No zkrátka bych si žádný takový spíš nekoupil. Nový Oukitel WP35 se mi ale poměrně líbí a designem se evidentně trošku inspiroval u krále fotomobilů.

Oukitel WP35 ještě nebyl oficiálně představen, ale detaily o něm, a to včetně renderů, se povedlo získat zahraničnímu serveru GSMArena. Podívat se tak můžeme na ultra odolné zařízení splňující certifikace IP68, IP69K a MIL-STD-810H, které má na zadní straně obří kamerový ostrůvek se třemi fotoaparáty. Jednotlivé snímače jsou rozmístěny do trojúhelníku velmi podobně jako u Honoru Magic6 Pro, jenž momentálně kraluje žebříčku DxOMark, co se schopností focení a natáčení videí týče.

Když se pak zaměříme na specifikace, zjistíme, že Oukitel WP35 disponuje obří baterií o 11 000mAh kapacitě, což rozhodně bude stačit na několik dní používání. Bohužel ji ale půjde nabíjet pouze 18W výkonem, což v dnešní době opravdu není žádná sláva. Ocenit však musím systém Android 14, jelikož spousta nových telefonů od mnohem známějších značek stále ještě vychází s Androidem 13. Některým potenciálním zájemcům možná bude stát v cestě hmotnost, která údajně činí 360 gramů.

Odolný telefon Oukitel WP35 dále disponuje 64Mpx hlavním fotoaparátem, 8Mpx ultra širokoúhlou kamerou a 2Mpx makro senzorem. Pod jeho kapotou najdeme čipset MediaTek Dimensity 6100+ z loňského roku, který je vyráběn 6nm technologií. GSMArena dále píše o červeném tlačítku na konstrukci, jehož funkci si půjde přizpůsobit. Že by tedy šlo o obdobu akčního tlačítka u iPhonů?

Telefon údajně vyjde s cenou kolem 200 dolarů (4 700 Kč bez daně) a k dispozici bude prostřednictvím on-line tržiště AliExpress.

Zdroj: GSMArena