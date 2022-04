Když Samsung před dvěma lety představil řadu Galaxy S20, bohužel se to neobešlo bez porodních bolestí. Někteří uživatelé si stěžovali na problémy s displeji, což se časem díky aktualizacím vyřešilo, ovšem nyní se začíná objevovat další, a pro mnoho zákazníků fatální problém.

Zatímco několik měsíců zpět se řešilo, že displeje u telefonů Galaxy S20 z ničeho nic odkráčí do věčných lovišť, nyní se začíná některým uživatelům objevovat na displeji zelená nebo růžová čára, která se táhne od jednoho okraje obrazovky ke druhému. Mnoho uživatelů tento problém nahlásilo po nejnovější aktualizaci, ale některým z nich se projevil už před několika měsíci. Z toho vyplývá, že problém nemusí být nutně softwarového rázu.

My phone is just 15 months old. #s20plus without a drop or hit randomly a green line started appearing on my mobile this evening. After the software update & when the warranty period is over. @SamsungIndia @SamsungMobile @Asim_Warsi @geekyranjit @Vish_Mu__ @MangoManComic pic.twitter.com/wIgWXyxb8Z

understand that I am just a man living somewhere with his own problems. And I know I just

don't matter. But I have to try. It's my hard-earned money.

. Please address this issue and give a solution if you are willing.@SamsungIndia @CTATech @ConsumerReports

Please help us pic.twitter.com/ViblpDCG5H

— SOUMYARANJAN PANDA (@Thesourya2000) April 13, 2022