Samsung Galaxy S11 má mít nejlepší fotoaparát ze všech mobilů

Samsung usilovně pracuje na nové vlajkové lodi – Galaxy S11, která by měla být představena již v únoru příštího roku. Kromě nárůstu výkonu, lepšího displeje a větší baterie nabídne Galaxy S11 také pokročilejší fotoaparát. Známý důvěryhodný leaker IceUniverse na svém twitteru publikoval několik zajímavých informací.

Dle jeho informací by se měl největší z rodiny Galaxy S11+ dočkat 108 megapixelového senzoru s technologií Bayer 9-to-1. Zadní fotoaparát má být velice podobný tomu, který Samsung minulý týden představil v Galaxy A řadách. Má jít tedy o obdélníkový tvar s čočkami rozloženými do tvaru písmene L. Technologie Bayer 9-to-1 umožňuje sbírat informace hned z devíti fyzických pixelů do jednoho virtuálního s velikostí 2,4 μm. 108 megapixelový snímač tak bude ve finále produkovat “pouze” 12 megapixelové fotografie, ovšem má jít o ty nejlepší a nejjasnější fotografie, které kdy smartphone fotil.

Leaker zveřejnil render, který má ukazovat zadní stranu telefonu, kde se nachází soustava fotoaparátů. K nim přidal také jednotlivé popisky. Největší čočkou má být ultraširokoúhlý senzor, nahoře má být pak hlavní snímač a dole je pravděpodobně teleobjektiv, který má umožnit až 5x optický zoom. Nechme se tak překvapit, zda měl IceUniverse, ostatně jako mnohokrát v minulosti opět pravdu.

Bude mít Galaxy S11 nejlepší fotoaparát ze všech mobilů?

Zdroj: gsmarena.com