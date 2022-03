Už tomu jsou tři roky, co Samsung představil své vlajkové lodě z řady Galaxy S10. V srpnu roku 2019 představil také řadu Galaxy Note10, která zahrnovala základní a Plus model. Pokud některý z těchto telefonů máte, můžete se pomalu začít těšit na aktualizaci One UI 4.1. Ta je samozřejmě založena na systému Android 12.

Telefony Galaxy S10 a Note10 dostávají One UI 4.1

Telefony začínaly na systému Android 9.0 s nadstavbou One UI 1.5, takže jde v pořadí již o třetí aktualizaci Androidu. V prosinci loňského roku jsme se dočkali na obou telefonech nadstavby One UI 4.0 a nyní tedy přichází vylepšené One UI 4.1. Aktualizace má velikost něco málo přes 1 GB a označuje se jako N976BXXU7HVC6.

Můžeme počítat také s březnovými bezpečnostními záplatami. Je potřeba dodat, že se aktualizace nevztahuje na Lite modely Galaxy Note10 či Galaxy S10. Pokud tedy některý z telefonů máte, zkontrolujte aktualizaci v Nastavení > Aktualizace softwaru.

Už vám dorazilo One UI 4.1 na váš mobil?

Zdroj: SamMobile