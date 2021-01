Majitelé Galaxy S10 můžou vyhlížet Android 11. Aktualizace už opět běží

Samsung musel nedávno přerušit vydání Android 11 aktualizace pro řadu Galaxy S10. První majitelé s touto aktualizací si totiž stěžovali na problémy s fotoaparátem a také na přehřívání telefonu. Vypadá to však, že se nejednalo o nic složitého, protože korejská společnost aktualizaci na nejnovější Android a nadstavbu One UI 3 opět vypustila ven, nyní snad už vše proběhne bez problémů.

Nová verze firmwaru má označení G975FXXU9EUA4 a nejprve se dostává k majitelům telefonů ve Švýcarsku a v USA, konkrétně u operátora Verizon. Velikost aktualizace je 1844 MB a rovnou přichází i s nejnovějšími, tedy lednovými bezpečnostními záplatami. Dá se očekávat, že rozšiřování aktualizace do dalších zemí bude zpočátku mírně pomalejší. A to až do té doby, než si Samsung ověří, že je tentokrát vše v pořádku. Měla by to být ale otázka maximálně týdnů.

Samsung prozatím aktualizoval svá zařízení na nejnovější Android 11 a One UI 3 bez větších problémů. Až u řady Galaxy S10 se objevily vážnější problémy, které vedly k pozastavení. Obecně je na tom Samsung s rychlostí aktualizací poměrně dobře. V rychlosti předčil celou řadu konkurenčních výrobců, a i oproti minulému roku můžeme vidět zlepšení.

Obdrželi jste již Android 11 a One UI 3 na svůj Samsung Galaxy S10?

