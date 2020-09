Note9 je první Samsung, který už dostává zářijovou bezpečnostní záplatu

Jihokorejský Samsung pokračuje na pozitivní vlně nejen prodloužených, ale i rychlých systémových updatů. Hned první zářijový den začal do přístrojů několika svých zákazníků posílat bezpečnostní záplaty pro tento měsíc. Jedná se nyní konkrétně o model Note9 v globální verzi, tedy s procesorem Exynos. Balík vyrazil do mobilů dokonce ještě předtím, než o něm firma stačila aktualizovat informace na svém webu s popisem novinek. Nyní už každopádně víme, že bezpečnostní update ze září 2020 pro Samsung Galaxy Note9 (Exynos) nese označení N960FXXS6ETHB.

Určení pro zmíněnou procesorovou řadu odhaluje produktové jméno mobilu SM-N960F. Bezpečnostní balíček byl zatím zaznamenán u telefonů v regionu DBT, tak si Samsung označuje Německo. Vzhledem k velmi rychlému vyslání balíčku do světa a neaktuálnosti zmíněného webu zatím není jasné, jaké změny bezpečnostní update pro Samsung Galaxy Note9 v září 2020 přináší. Což je trochu komická situace, nicméně je asi na místě Samsung pochválit za to, s jakou vervou se o přístroje stará. Do konce i o ty starší. Připomínáme, že jihokorejský gigant na své nedávné akci Galaxy Unpacked potvrdil, že budou do budoucna pro jeho přístroje dostupné minimálně tři systémové aktulizace. Můžete mrknout i na seznam mobilů, kterých se to týká.

Jak jste spokojení s updaty u vašeho Samsungu?

Zdroj: XDA