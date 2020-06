Velký únik dat ke Galaxy Note20: Fotky, video a dva důležité parametry

Během srpna by měl jihokorejský Samsung mimo jiné představit i pokračovatele série mobilních telefonů Note. Dá se předpokládat, že bude po vzoru letošního “skoku” v číslování označena jako Note20. Zatím se hovoří o dvou modelech. Jednom standardním a druhém vylepšeném, který by mohl nést přízvisko Plus či Ultra. Známý a na spekulace bohatý twitter účet Ice Universe teď přišel s velkou dávkou nových informací. K telefonům Samsung Galaxy Note20 zveřejnil fotky i video a také několik informací o tom, jak na tom bude třeba displej nebo procesor.

Info ke Galaxy Note20 na jednom místě: fotky, video, displej, procesor…

Začneme doslova od jádra věci. Nové Samsungy by mohl údajně pohánět nový čipset Snapdragon 865+ od Qualcommu, který doposud nebyl oficiálně představen. To je tedy dost odvážné tvrzení. Další informace se týká displeje. Na rozdíl od řady S20 by měly “nouty” zvládat frekvenci 120 Hz i při maximálním QHD+ rozlišení. Použita bude technologie LTPO OLED. Oproti loňskému předchůdci mají být nové Note20 telefony o něco tenčí a zmenší se také průstřel v displeji. Jestli jsou všechny informace správné, což s přítomností videa nabírá na reálnosti, Samsung už nebude mít při představení téměř co nového ukazovat.

Líbí se vám podoba nového Note20?

Zdroj: GSMArena