Fajn zpráva pro majitele Galaxy Note10 a Note10+. Míří k nim One UI 3.0

Korejský Samsung začal nadělovat opožděné vánoční dárky. Tedy v případě, pokud považujete za příjemné dostat aktualizaci na novou verzi systému pro váš telefon. Po nejnovějších vlajkových modelech a například ohebných mobilech totiž nejnovější varianta nadstavby One UI vyráží do dalších modelů. V rámci zpětné podpory se podruhé dostáváme do roku 2019, jelikož je řeč o “desítkové” generaci Galaxy. Prostředí One UI 3.0 míří do Samsung mobilů Galaxy Note10 a Note10+. Zhruba před týdnem se dočkali majitelé Galaxy S10 Lite.

Řeč je o evropské vlně updatu a tradičně se o ní první zprávy objevily v Německu. Přechod na třetí verzi nadstavby One UI, která v sobě má Android 11 se všemi jeho vychytávkami a navíc prosincové bezpečnostní záplaty, už hlásí ale i uživatelé ve Švýcarsku a ve Španělsku. Zmíněný aktualizační balíček má označení N97xFXXU6ETLL. One UI 3.0 přichází do telefonů Galaxy Note10 a Note10+ zhruba dva měsíce poté, co pro ně byla otevřena možnost beta testování.

Jaký systém teď máte ve vašem Galaxy mobilu?

Zdroj: sammobile