Přibližně před měsícem oznámila společnost Corning novou verzi svého ochranného skla. A právě Samsung Galaxy Note 20 Ultra je prvním telefonem s Gorilla Glass Victus. Jaké výhody to přináší a co to znamená pro uživatele?

Galaxy Note 20 Ultra dostal Gorilla Glass Victus

Nejdříve si pojďme zdůraznit, že jediným modelem, který Victus dostal je skutečně Galaxy Note 20 Ultra. Standardní verze Galaxy Note 20 se musí spokojit s Gorilla Glass 5. Kromě toho prosakuje také infromace, že Samsung a Corning společně pracují na ohebném Gorilla Glass, zřejmě pro další Galaxy Z Flip.

Corning® Gorilla® Glass Victus™

Pojďme ale zpět ke Gorilla Glass Victus. Výrobce slibuje přežití displeje z výšky dvou metrů na tvrdý povrch. Má být až dvakrát odolnější, než poslední Gorilla Glass 6, který vydrží pád na tvrdší povrch až z výšky 1,6 metru. The Verge uvadí, že byla zlepšena také výdrž opakovaných pádů. Nová generace údajně přežije dvacet pádů za sebou z výšky jednoho metru. Uvidíme, co ukážou první drop testy.

