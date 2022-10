Aplikace Expert RAW od Samsungu je určená nejen pro profíky, ale také pro uživatele, kteří zkrátka chtějí ze svého telefonu, respektive jeho fotoaparátů vymáčknout maximum nyní míří do třech starších Samsung vlajek. Pokud máte jeden z mobilů Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S20 Ultra či Galaxy Z Fold2, můžete si ji už nyní stáhnout z obchodu Galaxy Store.

Bohužel v tuto chvíli nemáme možnost ověřit, zda jde skutečně aplikace na uvedená zařízení stáhnout, ale moderátor oficiálního Samsung fóra to tvrdí. Zároveň však upozorňuje na to, že může být o něco pomalejší, než na novějších telefonech. Na vině jsou pochopitelně starší čipsety. Nemělo by jít ale o nic dramatického a Expert RAW má být na výše uvedených mobilech v pohodě použitelný.

Galaxy S22: Long Exposures with Expert RAW | Samsung

Jestliže tedy máte chuť si s focením vyhrát a zároveň třeba fotit do formátu RAW, můžete si ji zdarma stáhnout v Galaxy Store.

Zkoušeli jste někdy appku Expert RAW?

