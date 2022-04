Samsung vypouští One UI 4.1 do dalšího mobilu střední třídy

V posledních několika týdnech jsme vás hned několikrát informovali o tom, že některý z telefonů Samsung dostává aktualizaci na One UI 4.1. Nyní je stejná situace u modelu Galaxy M31, který jihokorejská firma vydala před více jak dvěma lety.

Samsung Galaxy M31 se dočkal One UI 4.1

Aktualizace je samozřejmě postavena na systému Android 12 a přináší sebou rovněž březnové bezpečnostní záplaty. Můžeme tedy počítat s novinkami jako jsou dynamické barvy, nové widgety, vylepšená aplikace fotoaparátu nebo funkce RAM Plus, která umožňuje rozšíření operační paměti.

Označuje se jako M315FXXU2CVCE a má velikost 2 GB, ovšem pokud jste náhodou testovali beta verzi, budete mít update podstatně menší. V tuto chvíli je dostupná v Indii, ovšem dá se očekávat, že se brzy dostane také do dalších zemí. Vylepšená verze Galaxy M31s by se také měla dočkat nového systému. Jestliže tedy některý z těchto telefonů máte, mrkněte do Nastavení > Aktualizace softwaru a v případě, že ji máte k dispozici, nám prosím dejte vědět do komentářů.

Už dostal váš mobil One UI 4.1?

Zdroj: XDA-Developers