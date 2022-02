Do starších Galaxy telefonů míří skvělá funkce z řady S22

Jednou z nejlepších vychytávek, kterou se pyšní v únoru představené a čerstvě prodávané telefony řady Galaxy S22, je rozšíření funkce pro odstranění nežádoucích objektů z fotografií v aplikaci Galerie. Poté, co série Galaxy S21 vloni dostala možnost mazat a softwarově “zahlazovat” obtěžující předměty či postavy, letos Samsung šikovnou funkci vybavil také možností pro mazání stínů a odrazů. V tuto chvíli, kdy jdou nové vlajkové mobily oficiálně do volného prodeje, míří funkce v rámci aktualizace systému One UI do dalších telefonů.

Nám se například podařilo novinku spustit ve starším modelu Ultra. Stačí k tomu pouze aktualizovat aplikaci Galerie skrze Galaxy Store. V seznamu provedených změn je zmíněna právě i nová přítomnost nástrojů Shadow Eraser a Reflection Eraser. Ty jsou po instalaci dostupné v Galerii po kliknutí na editační tužku a otevření nabídky Labs. Momentálně je ověřená funkčnost v systému One UI 4.1, ale je možné, že nástroje budou fungovat i ve starších verzích této Samsung nadstavby.

Jak často upravujete fotky přímo v mobilu?