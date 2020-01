Samsung brzy představí Galaxy Buds Plus. V čem se budou lišit?

Bezdrátová sluchátka jsou pro světové giganty v oblasti mobilních technologií jistě zajímavým trhem, který má obrovský potenciál. Kdo by před třemi lety řekl, že budou bezdrátová sluchátka Galaxy Buds jedním z nejprodávanějších produktů od Samsungu. S myšlenkou bezdrátových sluchátek, které mají své vlastní nabíjecí pouzdro přišel Apple. Poté, co představil AirPods doslova otřásl trhem se sluchátky v základech a ostatní výrobci na něj začali navazovat. Nedávno jablečná společnost vydala AirPods Pro, na což bude Samsung reagovat a brzy představí Galaxy Buds Plus.

O tom, že Samsung podobná sluchátka chystá víme již delší dobu. Jejich existenci však potvrdila až certifikace Bluetooth, kde je zařízení označeno jako SM-R175 (současné Galaxy Buds známe pod označením SM-R170). Jihokorejský gigant by je měl představit nejpozději spolu s nástupcem Galaxy S10, ne-li dříve. To znamená, že se jich dočkáme v únoru roku 2020.

Samsung představí Galaxy Buds Plus v únoru 2020

Kromě vylepšeného zvuku nabídnou nové Galaxy Buds po vzoru AirPods Pro také potlačení šumu a mají umět také kodeky aptX. Vývojářům z XDA-Developers se podařilo taktéž vykopat v kódech první oficiální videa. Na nich můžeme vidět, že se design od současné generace nijak nezmění. Vzhledem k tomu, že se představení sluchátek blíží můžeme očekávat další nával spekulací, o kterých vás budeme jistě informovat.

Jste zvědaví na Galaxy Buds Plus?

Zdroj: gsmarena.com