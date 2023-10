Komerční článek

Galaxy Buds FE. Nová sluchátka s ANC, 30 hodinovou výdrží baterie a dostupností ve dvou barevných variantách.

Galaxy Tab S9 FE a Tab S9 FE+. Nové tablety s možností snížení ceny až o 4 000 Kč a dodatečnou 7% slevou pro studenty.

Galaxy SmartTag2. Lokátor s výdrží baterie až 700 dní, vyhledáváním pomocí rozšířené reality a vylepšenou funkcí kompasu.

Podzimní novinky od Samsungu se začaly prodávat v Česku. Cenově dostupnější tablety Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+, sluchátka Galaxy Buds FE a nový Galaxy SmartTag2 už koupíte u Mobil Pohotovosti ve všech variantách. Cenu nových tabletů si přitom můžete snížit až o 4 000 Kč, díky čemuž je jejich cenovka mnohem zajímavější. A spolu s tím můžete využít i další slevy.

Nový tablet pod 10 tisíc

Nový Galaxy Tab S9 FE a Tab S9 FE+ jsou 10,4palcové, resp. 12,4palcové tablety, ideální především pro studenty a uživatele, kteří hledají spolehlivý tablet se slušnou výbavou, dlouhou životností a především za přijatelnou cenu. Díky výkupnímu bonusu až 4 tisíce korun jejich cenovka nejlevnějšího Galaxy Tab S9 začíná už na 9 990 Kč (běžně 12 990 Kč), stačí přitom jen při nákupu tabletu prodat u Mobil Pohotovosti jakékoli své starší zařízení (tablet, telefon, chytré hodinky apod.) a bonus je váš. Studenti pak mohou využít ještě dodatečnou 7% slevu.

Levnější sluchátka s ANC

Novinkou jsou i Galaxy Buds FE – cenově dostupná sluchátka se systémem aktivního tlumení okolních ruchů (ANC), až 30hodinovou výdrží baterie a vynikající zvuk s mohutnými basy spolu s technologií Ambient Sound. Sluchátka jsou dostupná v bílé a grafitové variantě a u Mobil Pohotovosti už jsou skladem za cenu 2 690 Kč. I zde mohou studenti využít 7% slevu.

Nová generace lokátoru

Posledním přírůstkem do Samsung Galaxy rodiny je pak nová generace lokátoru Galaxy SmartTag2, který přichází se zcela novým designem, zvýšenou odolností IP67 proti vodě a prachu a především láká na skvělou výdrž až 700 dní. Nový SmartTag se naučil také vyhledávání pomocí rozšířené reality a nabízí i vylepšenou funkci kompasu. I díky tomu je ideální jako přívěsek na klíče nebo jako lokátor do kufru, pro jízdní kolo nebo třeba do auta.

Nový Galaxy SmartTag2 si můžete pořídit v černé nebo bílé barvě, a to za cenu 990 Kč. U Mobil Pohotovosti už je dostupné i výhodnější balení se 4 kusy, které vychází na 3 190 Kč, tedy o necelých osm stovek levněji než při koupi každého kusu zvlášť.

Čím víc koupíte, tím větší slevu získáte

To ale není vše. U Mobil Pohotovosti máte možnost využít speciální akci, kdy při nákupu dvou a více produktů Samsung z různých kategorií získáte ještě dodatečnou až 15% slevu. Akce platí jak na novinky (vyjma SmartTag2), tak i na starší produkty a slevu získáte po přidání všech vybraných produktů do košíku a zadání kódu „vicegalaxy“. Jde o nabídku přímo ideální pro ty, kteří si spolu s novým tabletem chtějí pořídit například i nová sluchátka, nebo třeba vlajkový telefon od Samsungu, protože ušetřit díky tomu můžete i přes 10 tisíc korun.

Mobil Pohotovost GSM s.r.o.

je specialistou na prodej a servis mobilních telefonů a tabletů s více než dvacetiletou historií. Nabízí jak nové produkty z oficiální české distribuce, tak i zánovní a použité přístroje, a vyniká unikátní kombinací služeb, která zákazníkům umožňuje zboží nejenom koupit, ale i prodat, čímž mohou získat výhodnou cenu za nový přístroj. Společnost provádí opravy telefonů většiny značek a poskytuje autorizovaný, záruční i pozáruční servis. Prodejny vás překvapí moderním designem a mladý, profesionální tým vám nabídne individuální a přátelský přístup, ať už přicházíte s jakýmkoli úmyslem – nakoupit, prodat, opravit zařízení nebo získat radu.