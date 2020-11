One UI 2.5 míří do dalších dvou “áčkových” Galaxy telefonů

Zatímco nejnovější vlajkové telefony Samsungu jako Galaxy S20 nebo Note 20 dostávají v betaverzi nové vydání nadstavby One UI 3.0, majitelé starších a levnějších mobilů stále očekávají předchozí vlnu aktualizací. Tedy na verzi 2.5. Jihokorejská firma ji do přístrojů posílá v podstatě celý letošní rok a aktuálně se dočkají další dva mobily z “áčkové” řady. One UI 2.5 míří do telefonů Galaxy A70 a Galaxy A50s. Nedlouho poté, co stejná nadstavba zamířila například do modelu Galaxy A51.

První zprávy o aktualizaci, která s sebou nese i listopadový bezpečnostní update, pocházejí v případě modelu A50s z Vietnamu. U varianty A70 je hlášená aktualizace na Ukrajině od zákazníků operátora Kyivstar. Čeští majitelé těchto mobilů by se snad updatu měli dočkat během několika dalších dní. One UI ve verzi 2.5 by mělo do telefonů Galaxy A70 a A50s přinést několik zajímavých funkcí. Mezi novinky v tomto vydání Samsung nadstavby patří bezdrátový DeX, chytřejší práce s WiFi připojeními, Pro mód pro natáčení videí nebo nové možnosti úprav klávesnice.

Jakou verzi One UI má teď váš Samsung telefon?

Zdroj: XDA