Lákavému následníkovi řady Galaxy A unikly fotky a parametry

Ano, Samsung sice plánuje za pár dní představit novou vlajkovou řadu mobilů Galaxy S22, nicméně ne každý zákazník touží po tom úplně nejnašlapanějším a nejdražším, takže upíná pozornost trochu jinam. Korejská firma to naštěstí moc dobře ví a chystá také další modely v rámci dostupnější “áčkové” série. Do ní by se měl zařadit například model Galaxy A53 5G, který nedávno prošels tímto jménem několika certifikacemi. A nyní dokonce díky úniku máme k dispozici i fotky a téměř kompletní parametry.

Ze snímků je patrné, že mezigeneračních designových změn bude úplné minimum. Znatelné je ale například kompletní zploštění zad, která mají u současného modelu Galaxy A52 mírně zahnuté okraje na delších stranách. Mezi odhalené hardwarové parametry pak patří například 6,5″ FHD+ AMOLED displej se 120Hz frekvencí, čipset Exynos 1200, 6 či 8 GB RAM a 128 GB úložiště. zadní fotoaparáty by se měly dostavit v kombinaci 64Mpx hlavní, 12Mpx ultraširoký, 5Mpx hloubkový a 5Mpx makro.

Baterie Galaxy A53 by měla mít údajně kapacitu 5 000 mAh, což by bylo příjemné vylepšení oproti starší generaci, která nabízí pouze 4 500 mAh. Dále se mluví o senzoru na otisk prstu pod displejem či slotu na microSD kartu, který schází u vlajkových Samsung telefonů.

Kolik myslíte, že bude Galaxy A53 stát?

Zdroj: XDA