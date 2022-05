Samsung momentálně aktualizuje co největší množství svých mobilů na nový systém One UI 4.1 a není to tak dávno, co se dočkal model Galaxy A32 5G. Nyní ale došla řada na podle nás zajímavější Galaxy A32 4G.

Samsung Galaxy A32 dostává One UI 4.1

Ačkoliv by se mohlo zdát, že bude 5G varianta celkově lepším mobilem, minimálně na papíře to tak nevypadá. Verze se 4G připojením totiž disponuje lepším 90Hz AMOLED panelem s vyšším rozlišením, 64Mpx hlavním snímačem nebo 5000mAh baterií. A právě tento mobil dostává One UI 4.1, která se označuje jako A325FXXU2BVD6 a kromě typických novinek, mezi které můžeme zařadit nové chytré widgety, přepracovanou Galerii či Fotoaparát se můžeme spolehnout rovněž na dubnovou bezpečnostní aktualizaci.

Samsung One UI 4.1 – Everything New

Jestliže tedy telefon máte a aktualizace vám ještě nevyskočila, zkuste ji manuálně zkontrolovat v Nastavení > Aktualizace softwaru.

Už dostal váš mobil One UI 4.1?

Zdroj: SamMobile