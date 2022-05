Není to tak dávno, co jsme vás informovali o tom, že Samsung aktualizoval na One UI 4.1, které je postavené okolo Androidu 12 další mobily. Konkrétně šlo o Galaxy A31 a Galaxy M22 a dnes se dostává na další dva telefony střední třídy.

Galaxy A22 i Galaxy A41 se mohou těšit na One UI 4.1

Pokud máte jeden z telefonů Samsung Galaxy A22 či Samsung Galaxy A41, měli byste dostat v nejbližších dnech aktualizaci na nový systém. Verze firmwaru se označuje jako A225FXXU3BVD8 v případě Galaxy A22 a A415FXXU1DVDB u Galaxy A41. Momentálně se šíří v Rusku, takže nebude trvat dlouho, než se dostane i k nám.

Samsung One UI 4.1 – Everything New

Kromě novinek, mezi které patří třeba dynamické barvy či nové widgety můžeme počítat také s dubnovými bezpečnostními záplatami. Ty mají prý řešit až 88 chyb. Zatímco A22 se může těšit v budoucnu i na Android 13, Galaxy A41 se touto aktualizací rozloučí a velký update s největší pravděpodobností nedostane. Jestliže tedy jeden z těchto mobilů vlastníte, zkuste mrknout do Nastaveni > Aktualizace softwaru a v případě, že ji máte dostupnou nám prosím dejte vědět do komentářů.

Dostane i váš mobil One UI 4.1?

Zdroj: gizmochina.com