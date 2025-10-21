Fujitsu se chlubí nejlehčím notebookem světa. Má 14" displej, rychlý Intel Ultra 7 a překvapivě bohatou nabídku portů Hlavní stránka Zprávičky Fujitsu UX-K3 se s hmotností 634 g pyšní titulem nejlehčího notebooku světa Lehký adaptér 151 g s notebookem drží cestovní hmotnost pod 800 gramů Core Ultra 7 255U, až 5,2 GHz, 12MB cache, dlouhá výdrž Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.10.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Japonské Fujitsu představilo na domácím trhu notebook UX-K3, který si nárokuje titul nejlehčího laptopu na světě. Jak připomíná server TechRadar, korunu sdílí se starším Fujitsu WU-X/G2 z roku 2022 a konkurenčním, rovněž japonským Dynabook Lifebook WU5/J3. Novinka míří na uživatele, kteří řeší každý gram v batohu, ale nechtějí slevovat z konektorové výbavy a konektivity. Laptop se i s adaptérem vejde pod 800 g UX-K3 se 14″ displejem se dostal na cca 634 g, čímž překonává i předchozí rekordy řady. Fujitsu navíc zmenšilo i napájecí adaptér – samotný zdroj včetně kabelu má nyní přibližně 151 g, takže se kompletní cestovní set pohodlně vejde pod hranici 800 g. Kdo cestuje s menším batohem nebo přes den často přebíhá mezi schůzkami, rozdíl pozná okamžitě. Šasi i přes snahu maximálně redukovat hmotnost splňuje vybrané MIL-STD testy, takže se počítá s každodenním nošením a drsnějším zacházením. Displej zaujme překvapivě velkou úhlopříčkou V lehounkém těle je 14″ WUXGA (1920×1200) matný panel s proměnlivou obnovovací frekvencí pro lepší výdrž. Maximální hodnotu výrobce explicitně neuvádí, pravděpodobně však půjde o 60 Hz. I přes extrémní dietu nechybí ani fyzická clona webkamery pro soukromí. Na procesoru ani portech se nešetřilo Srdcem notebooku je Intel Core Ultra 7 255U (Arrow Lake, Series 2), uvedený začátkem letoška. Nabízí 12 jader / 14 vláken v konfiguraci 2P+8E+2 LP-E, max. turbo až 5,2 GHz, 12 MB cache a základním TDP okolo 15 W. Integrovaná jednotka Intel AI Boost (NPU) urychluje lokální AI úlohy a pomáhá s efektivitou. Pro každodenní kancelář, správu fotek i lehčí editaci videa má UX-K3 výkonu víc než dost – zároveň zůstává tichý a úsporný. Češi, pozor! Notebook Lenovo s OLED displejem, slušným procesorem a šílenou výdrží hodně zlevnil Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Výbava cílí na „no-dongle” styl práce. Pro plnohodnotné užití tedy není nutné připojovat USB huby nebo redukce. Součástí výbavy je 2× USB-C, 2× USB-A, HDMI, gigabitový LAN a slot pro microSD kartu. Bezdrátově potěší podpora nejnovější Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4 pro připojení periferií. Praktickým detailem je i klávesnice se stavovými LED přímo v klávesách pro rychlou orientaci. Výdrž a nabíjení Fujitsu udává i překvapivě dobrou výdrž baterie. S 18 h při nečinnosti a kolem 7 h přehrávání videa sice nemá na dnešní vlajkové modely, ale na obíhání schůzek jde o zcela dostačující hodnoty. Při celodenní práci v kanceláři už bude reálně hrozit, že budete muset energii dobít přes USB-C, ale vzhledem k minimální hmotnosti konstrukce lze notebooku tuto nevýhodu omluvit. Stvořený pro uživatele, kteří často cestují UX-K3 je ideální pro lidi, kteří skutečně cestují nalehko, ale nechtějí kompromisy v portech ani konektivitě: konzultanty přebíhající mezi klienty, novináře a fotografy, manažery na turné, studenty s nabitým rozvrhem i každého, kdo ocení nejlehčí 14″ notebook na trhu s plnohodnotnou výbavou. Pokud hledáte kombinaci extrémně nízké hmotnosti, moderního procesoru s AI akcelerací a poctivých portů bez redukcí, UX-K3 by byl mířený přesně na vás. S jeho dostupností na českém trhu to však příliš nadějně nevypadá. V Japonsku je nicméně k dispozici za 280 280 jenů, tedy asi 38 800 Kč v přepočtu a tamní zájemci si jej před koupí mohou naživo potěžkat v kamenných prodejnách. Šli byste do nejlehčího 14″ notebooku, nebo dáte přednost větší baterii? Zdroje: Fujitsu (1, 2, 3), TechRadar, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Fujitsu Notebook Mohlo by vás zajímat CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi má novou hračku za pár drobných, která se hodí ke každému notebooku Adam Kurfürst 24.10.2024 Xiaomi chystá notebook s fantastickou výdrží baterie! Jeho představení je na spadnutí Jakub Kárník 27.12.2024 Lenovo představí notebook s rolovacím displejem. Nabídne dvě obrazovky a spoustu místa. Podívejte se! Jana Skálová 22.12.2024 Samsung představil nový Chromebook! Pyšní se OLED displejem, numerickou klávesnicí a nestojí moc Jakub Kárník 2.10.2024 Levněji to snad nejde. CZC má v akci parádní notebook s RTX 3050, stojí jen 14 tisíc Adam Kurfürst 2.9.2024