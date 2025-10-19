Češi, pozor! Notebook Lenovo s OLED displejem, slušným procesorem a šílenou výdrží hodně zlevnil Hlavní stránka Zprávičky Konvertibilní notebook Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 se Snapdragon X Plus a OLED displejem klesl na 16 989 Kč Nabízí výdrž až 21,5 hodiny, certifikaci Copilot+ PC a 45 TOPS NPU pro zpracování AI úloh V balení najdete aktivní stylus Lenovo Digital Pen 2, 3 roky záruky po registraci a rok Zoner Photo Studio X Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 19.10.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Snapdragon procesory od Qualcommu se pomalu dostávají do notebooků jako alternativa k Intelu a AMD. Slibují výrazně delší výdrž na baterii, tichý provoz a lepší zpracování AI úloh. Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 s procesorem Snapdragon X Plus se teď s kódem dostal na 16 989 Kč, což z něj dělá jeden z nejlevnějších Copilot+ PC notebooků s OLED displejem na českém trhu. Z 20 tisíc na 17 tisíc s bonusy navíc Model Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14Q8X9 měl původní cenu 19 989 Kč. Se slevovým kódem ALZADNY10 klesla na 16 989 Kč, což je sleva 3 tisíce. K tomu dostanete aktivní stylus Lenovo Digital Pen 2 zdarma a dva dárky: rok Zoner Photo Studio X (hodnota 1370 Kč) a prodloužení záruky na 3 roky po registraci (hodnota 1499 Kč). Co je Snapdragon X Plus Snapdragon X Plus je procesor s ARM architekturou, stejně jako čipy v telefonech nebo Apple M-series. Má 8 jader s taktem až 3,4 GHz a integrovanou NPU jednotku s výkonem 45 TOPS, což stačí na certifikaci Copilot+ PC. To znamená, že notebook rozběhá AI funkce Windows 11 lokálně – bez cloudového zpracování. Nejčastější otázka zní: Jsou ARM notebooky kompatibilní s běžnými aplikacemi? Odpověď je složitější. Aplikace napsané pro ARM (jako Microsoft Office, Chrome, Edge, Spotify) běží nativně a výkon je skvělý. Ale pokud používáte starou aplikaci nebo hru určenou pro x86 architekturu, notebook ji musí emulovat – a tam výkon klesá. KOUPIT LENOVO NOTEBOOK Podle testů je Snapdragon X Plus v emulaci relativně pomalý. Pokud spouštíte náročné aplikace jako Adobe Premiere Pro, AutoCAD nebo hry, budete zklamaní. Ale pro základní práci v Office, prohlížeči, Spotify nebo Canvě je to naprosto dostačující. OLED displej se 100 % DCI-P3 Displej má úhlopříčku 14 palců s rozlišením 1920×1200 pixelů (formát 16:10). Jde o OLED panel s pokrytím 100 % DCI-P3, což znamená živé barvy a dokonalou černou. Kontrast je teoreticky nekonečný, protože každý pixel svítí samostatně. Bohužel chybí HDR certifikace a vysoká obnovovací frekvence – displej má standardních 60 Hz. Pro většinu uživatelů to není problém, ale pokud potřebujete HDR pro editaci videa nebo vyšší refresh rate pro hry, musíte sáhnout jinde. Dotykový displej umožňuje ovládat notebook prsty nebo aktivním stylusem Lenovo Digital Pen 2, který je v balení. Hodí se na dělání poznámek, skicování nebo editaci fotek. A díky 360° pantu můžete notebook přeměnit na tablet – stačí displej otočit dozadu. Výdrž až 21,5 hodiny Největší výhodou Snapdragon procesorů je úspornost. Lenovo uvádí výdrž až 21,5 hodiny, což je dvojnásobek oproti klasickým Intel nebo AMD notebookům. Praxe bude samozřejmě jiná, dle testů 10 – 15 hodin, ale i tak vydržíte celý den bez nabíjení. Baterie má kapacitu 57 Wh a podporuje rychlé nabíjení. Po 15 minutách nabíjení získáte energii na další 2 hodiny provozu. Nabíjení frčí přes USB-C, takže můžete použít i univerzální adaptér nebo powerbanku s dostatečným výkonem. Jestli někdy, tak teď Cena 16 989 Kč za konvertibilní notebook s OLED displejem, Snapdragonem X Plus a aktivním stylusem v balení je solidní nabídka. Dostanete dlouhou výdrž, tichý provoz a špičkový displej – vše v lehkém těle pod 1,5 kg. KOUPIT LENOVO NOTEBOOK Není to pro každého. Pokud potřebujete spouštět náročné aplikace nebo hry, sáhněte po klasickém x86 notebooku. Ale pokud hledáte lehký stroj na práci, studium nebo cestování, tohle je zajímavá volba. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Lenovo Notebook slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1. Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024