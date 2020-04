Americký gigant Google se rozhodl po roční pauze vrátit k jedné dlouholeté tradici a současně jednu přerušit. Hodlá operačnímu systému Android znovu dávat podtituly s odkazem na slavné cukrovinky a sladkosti. Většina uživatelů si při ohlédnutí do minulosti jistě vzpomene na názvy jako Pie (koláč), Oreo, Nougat, KitKat nebo Ice Cream Sandwich. Vloni se Google rozhodl tuto sérii ukončit kvůli tomu, aby uživatelé nebyli různými jmény zmatení a soustředili se na pořadové číslo. Teď ale znovu obrátil a dnešním oznámením potěšil hlavně obyvatele České republiky, konkrétně Valašska. Android 11 ponese podtitul Frgál a bude se tak jmenovat po slavném moravském koláči. Vzhledem k tomu, že je značka této pochutiny chráněna Evropskou unií, bude muset Google České republice zaplatit pěknou sumu. Vydavatel Androidu současně opouští rozjetou abecední řadu, která měla pokračovat písmenem R.

“Jsme rádi, že jsme se s Českem a také se sdružením Valašské lidové tradice dohodli na možnosti tento název využít. Toužili jsme po něm už několik let, řada našich zaměstnanců v USA je na této potravině dokonce závislá. Jednání ale nebyla jednoduchá a táhla se roky. Abecední řadu uměle natahujeme už od verze Marshmallow, kdy jsme ji chtěli něčím velkým ukončit, ale Frgál se nám nepodařilo tehdy podepsat. Teď můžeme slavnostně oznámit návrat “sladkých” označení a také ukončení zmíněné abecední řady. Vlastně jsme si s ní už moc nevěděli rady a podpis nové spolupráce přišel v pravý čas,” komentuje kontrakt na nový podtitul pro Android 11 Jonathan Fakenews, viceprezident pro pojmenovávání Google aplikací a služeb.

Sedm miliard po slevě

Detaily smlouvy nebyly zveřejněny, ale podle uniklých informací by měl Google zaplatit České republice sumu kolem sedmi miliard korun. “To nemůžu potvrdit, ale částka se pohybuje v těchto řádech. Na využití jména jsme poskytli i slevu, jelikož bude Frgál jako podtitul pro Android 11 slavný po celém světě. To je významná propagace Valašska a ČR. Většina získané částky poputuje také do dotčeného regionu. Za peníze od Googlu se v okolí Zlína a Vsetína opraví silnice, zrekonstruují nemocnice a hlavně zmodernizují pekárny, které Frgál pečou. Uvažuje se také nad variantou, že bychom spolufinancovali výstavbu nového Google centra u Rožnova pod Radhoštěm, pokud americká firma tento zamýšlený projekt skutečně rozběhne,” komentuje spolupráci náměstek českého Ministerstva potravy Dušan Koláček. Android 11 by měl vyjít letos na podzim.

Co říkáte na tuto skvělou zprávu? Jste hrdí?

Zdroj: Gůgl