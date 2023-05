FreeBuds 5 zaujmou nejen svým futuristickým designem

Komerční článek

Sluchátka FreeBuds 5 jsou v oblasti audia poslední novinkou technologického výrobce Huawei. Pochlubit se mohou nejen čistým a kvalitním zvukem, ale také ergonomickým tvarem, který posluchačům zajišťuje maximální komfort z jejich nošení. Sluchátka jsou perfektním společníkem na cestách, který vás nezklame. Jejich baterie má výdrž až 30 hodin (s nabíjecím pouzdrem) a technologie Super Charge navíc umožňuje plné nabíti už za 20 minut. Kompatibilní jsou se všemi telefony s operačním systémem Android či iOS, například i s novou vlajkovou lodí Huawei P60 Pro. Společně s tímto fotomobilem tvoří ideální parťáky třeba na letní dovolené. Poslouchejte svou oblíbenou hudbu kdekoliv a zároveň zachycujte všechny zážitky s perfektním fotoaparátem.

Pohodlnost při nošení a kvalitu zvuku jsou na prvním místě

Většina bezdrátových sluchátek má typicky známou konstrukci, které dominuje velký náušník. Uvnitř jsou následně poskládána tak, že jejich tři základní části – reproduktor, baterie a ovládací tlačítko jsou umístěny velmi blízko náušníku. Sluchátka s takovou konstrukcí nemají dost prostoru pro instalaci rychlonabíjecího modulu do baterie a je téměř nemožné, aby byl reproduktor vybaven silným magnetickým systémem. To značně omezuje kvalitu zvuku, ale také komfort při nošení. Huawei FreeBuds 5 proto mají třídílnou architekturu, která zcela řeší tento problém.

Reproduktor u sluchátek FreeBuds 5 je umístěn v náušníku, modul baterie ve střední části a kontrolní tlačítko na konci. Díky rozdělení umístění těchto tří částí je náušník menší, a tedy pohodlnější s lepším odhlučněním. Dostatek prostoru pro každou část poskytuje dokonalý hudební zážitek. Pro modul reproduktoru je použit obvod se dvěma magnety, který přináší vynikající kvalitu zvuku a baterie je vybavena Super Charge technologií, což umožňuje uživateli velmi rychlé nabití.

Sluchátka určená do uší většinou při nošení způsobují velký tlak a diskomfort. FreeBuds 5 jsou ale takzvaná open-fit sluchátka, která se umisťují zvenčí ušního boltce, což výrazně snižuje tlak na zvukovod. Open-fit sluchátka jsou navíc vyrobena tak, aby nechala prostor, díky kterému mohou zvukovody volně dýchat a jejich nošení je tak mnohem pohodlnější. Huawei FreeBuds 5 jsou vytvarované do křivky dvojitého C, což umožňuje přirozené vklouznutí přímo do uší. Můžete si tak být jistí, že vám sluchátka padnou jako ulitá.

Poslouchejte kdykoliv beze strachu z vybití

V případě zapnuté funkce potlačení okolního hluku vydrží baterie sluchátek 3 a půl hodiny a 20 hodin s nabíjecím pouzdrem. Pokud je potlačení okolního hluku vypnuté, sluchátka vydrží až 5 hodin a 30 hodin s nabíjecím pouzdrem. Huawei FreeBuds 5 podporují 5C rychlé nabíjení a nabízí zcela nové řešení. Sluchátka tak mohou být plně nabitá už za 20 minut a hrát 2 hodiny už po pouhých 5 minutách.

Huawei FreeBuds 5 a P60 Pro se k sobě skvěle hodí

Sluchátka FreeBuds 5 nejsou jedinou aktuální novinkou Huawei. Nedávno byla představena i nová vlajková loď z řady chytrých telefonů ze série P, Huawei P60 Pro. Nejen že má skvělý fotoaparát, ale také jde o stylový kousek stejně jako je tomu u FreeBuds 5. Telefon je inspirovaný přírodou a reinterpretuje moderní estetiku designem s texturou perly na zadní straně. Tato barevná varianta se nazývá Rococo Pearl a obsahuje přírodní minerály z perlového prášku, který vytvořil světlý a lesklý efekt s přirozenou strukturou. P60 Pro v této barvě v kombinaci s Creamic White sluchátky budou vaší nerozlučnou dvojkou, která rozhodně zaujme svým designem. Barevnou variantu Black můžete rozzářit oranžovými sluchátky Coral Orange. Pořiďte si tuto nezlomnou dvojku a připravte se na léto plné dobrodružství, které spolehlivě a kvalitně zachytíte se špičkovým fotoaparátem P60 Pro a při cestování si užijete nerušený poslech oblíbené hudby se sluchátky FreeBuds 5.