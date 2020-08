Fototest Samsung Galaxy S20 Ultra vs. Huawei P40 Pro. Vítěze zvolte vy

Dva vlajkové telefony představené přibližně ve stejnou dobu, dva přímí konkurenti, dva aspiranti na titul nejlepšího fotomobilu na světě. To jsou telefony Galaxy S20 Ultra od jihokorejského Samsungu a P40 Pro od čínského Huawei. Celá marketingová komunikace k těmto modelům stála hlavně na tom, jak umí vlajkové modely fotit. Jak se dalo čekat, první velký fototest telefonů Huawei P40 Pro a Samsung Galaxy S20 Ultra provedli na severu DxOMark. V tamním aktuálním žebříčku je na tom lépe druhý jmenovaný čínský přístroj. Nějakou dobu dokonce držel první příčku. Nutno ovšem podotknout, že jihokorejský Samsung od okamžiku testování poslal do telefonu několik aktualizací, které kvalitu focení pozitivním směrem posunuly. Stejnou šanci ale měli pochopitelně i v Huawei.

Jak by tedy dopadly recenze tohoto serveru nyní? To nevíme. Ale řekli jsme si: Proč neudělat vlastní fototest? Pěkně s časovým odstupem, kdy už by měly být všechny mouchy vychytány a detaily vyladěny. Vzali jsme oba telefony do přírody i do města a teď vám přinášíme bohatou galerii porovnávacích fotografií. Zhodnocení, který ze dvou zmíněných mobilů fotí lépe, necháme na našich čtenářích. Některé “tvrdé” vlastnosti snímků logicky napovídají, ve které kategorii je daný telefon lepší, jinde však posouzení tak jednoduché není. Příkladem je pestrost barev. Samsung v tomto ohledu hodně tlačí na pilu, v Huawei šli zase cestou větší věrnosti. A hodnocení je pak hodně subjektivní. Tak pojďme na to…

Označení fotek Fotografie v následujících galeriích jdou snadno rozpoznat díky tomu, že snímky z přístroje Huawei obsahují vodoznak. Ostatní obrázky, které na sobě text nemají pocházejí z konkurenčního telefonu Samsung. Výjimku tvoří selfie obrázky a panoramata, ale i tam je vždy jako první obrázek ze Samsung telefonu.

Fototest Huawei P40 Pro x Samsung Galaxy S20 Ultra

Běžné fotky

Snímky pořízené v klasickém módu, který je dostupný jako první po spuštění aplikace fotoaparátu. U obou telefonů mají 12 megapixelů.

Plné rozlišení

Fotky pořízené hlavním senzorem s nastavením nejvyššího možného rozlišení. U S20 Ultra jde o obrovských 108 megapixelů, u P40 Pro má hlavní senzor 50 megapixelů.

S jakou výbavou Galaxy S20 Ultra a Huawei P40 fototest podstupují?

Samsung Galaxy S20 Ultra – hlavní 108 mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS

– ultraširoký 48 mpx, f/3.5, 103mm, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS, 4x optical zoom, 10x hybrid zoom

– periskop / telefoto 12 mpx, f/2.2, 13mm, 1.4µm, Super Steady video

– hloubkový 0.3 mpx, TOF 3D, f/1.0

Huawei P40 Pro – hlavní 50 mpx, f/1.9, 23mm, 1/1.28″, 2.44µm, omnidirectional PDAF, OIS

– ultraširoký 40 mpx, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54″, PDAF

– periskop / telefoto 12 mpx, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom

– hloubkový TOF 3D

– přední 32 mpx, f/2.2, 26mm, 1/2.8″, 0.8µm, AF + hloubkový IR TOF 3D

Detaily

Ani jeden z porovnávaných telefonů nedisponuje přímo makro objektivem. Výrobci proto doporučují detailní snímky (v tomto případě slunečnice) pořizovat pomocí optického přiblížení.

Bokeh (portrét / clona)

Foto aplikace v Huawei telefonu obsahuje přímo režimy Portrét a Clona. U Samsungu je potřeba podobné snímky pořizovat přes funkci Živé zaostření. U obou telefonů tyto módy fungují jak při focení zadní kamerou, tak i př pořizování selfie.