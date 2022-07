Vychází Fotoaparát Google 8.6. Zase úřaduje Material You

Uběhl přesně měsíc od chvíle, kdy vývojáři firmy Google poslali do světa aplikaci Fotoaparát ve verzi 8.5. Novinky v ní obsažené byly předzvěstí příchodu nového telefonu Pixel 6a, který je už v tuto chvíli oficiálně na trhu. Opravdu to netrvalo dlouho a je tu hned další vydání základní fotografické aplikace nejen (ale přednostně) pro telefony Pixel. Nástroj Fotoaparát Google 8.6 přináší zejména vizuální změny, které se týkají dynamického stylu Material You.

Jak je patrné ze snímků pořízených z telefonu Google Pixel 4a, hlavní změnou je grafické zpracování tlačítek v rozšířené nabídce spodního menu. Ikony nyní mají proměnlivé barvy dle pozadí mobilu, kolem nich je jednolitá bublina a celé ovládání je posunuto dolů ke spodnímu okraji displeje. Trochu tušíme, že ne všichni uživatelé budou z této změny nadšení. Ať už kvůli barvám, nebo skrze nové umístění ikon.

I když tato informace zatím nebyla ověřena, Fotoaparát Google 8.6 by měl také přinést zbrusu novou funkci “kamufláž” (Camouflage) z čerstvě uvedeného Pixelu 6a na starší modely Pixel 6 a Pixel 6 Pro. Tento krok byl oficiálně avizován pár dní nazpět.

Zdroj: 9to5