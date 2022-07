Super funkce “kamufláž” vyrazí z Pixel 6a do dalších mobilů

Jak už se stalo zvykem, uvedení telefonů Pixel s sebou vždy nese nějakou novou exkluzivní funkci pro focení či úpravu snímků. Modely Pixel 6 a Pixel 6 Pro například přišly s novinkou Magic Eraser, která umožňuje vymazat nežádoucí objekty z fotografií. Nedávno představený Pixel 6a posouvá řešení této problematiky ještě o kousek dál díky funkci “kamufláž” (Camouflage). Šikovný nástroj, jenž objekty z fotek nemaže, nýbrž se je snaží upozadit a ukrýt, za pár dní vyrazí do dalších mobilů.

Redakci The Verge firma Google potvrdila, že “kamufláž” budou od 28. července zvládat také telefony Pixel 6 a Pixel 6 Pro. Další mobily, včetně těch mimo rodinu Pixel, by snad mohly co nejdřív následovat. Zmíněné softwarové kamuflování pomocí umělé inteligence je totiž opravdu užitečné. Zejména u objektů, které nejsou na volném prostranství a překrývá je nějaký jiný objekt, se telefon nepokusí o vymazání, ale jiné zamaskování. Například změnou sytosti barev.

