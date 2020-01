Populární leaker Ice Universe zveřejnil přehled fotoaparátů, které uvidíme v telefonech řady Galaxy S20. Ukazuje se, že bude kombinovat snímače od Samsungu a od Sony. Jaký fotoaparát můžeme tedy očekávat od jednotlivých modelů Galaxy S20?

Začněme od hlavního snímače. Samsung Galaxy S20 Ultra bude používat senzor S5KHM1, který disponuje rozlišením 108 megapixelů. Zdá se, že se jedná o upravenou verzi snímače, který používá Xiaomi u svého Mi Note 10, což se ostatně očekávalo. Poté následuje ultraširokoúhlý snímač Samsung ISOCELL S5K2LA s rozlišením 12 megapixelů. Teleobjektiv je pak Sony IMX586, který má rozlišení 64 megapixelů.

Standardní Galaxy S20 a Galaxy S20 Plus mají pak dostat 12 megapixelový hlavní senzor, kterému bude sekundovat taktéž utraširokoúhlý objektiv s rozlišením 12 megapixelů a do třetice teleobjektiv s rozlišením 64 megapixelů. Základní S20 se taktéž bude muset obejít bez ToF kamerky. Tu dostane poue Plus a Ultra verze. Co se týče rozlišení selfie kamerky, tam se Sony rozhodlo pro Sony IMX374 s rozlišením 10 megapixelů. Tu můžeme znát například z loňského Galaxy S10 či Galaxy Note 10. Je tedy vidět, že Samsung mezi modely letos udělá velký rozdíl a za nejlepší fotoaparát si budeme muset připlatit.

Co říkáte na fotoaparát u řady Galaxy S20?

Zdroj: gsmarena.com