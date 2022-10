Super. Xiaomi propojuje Fotky Google s vlastní MIUI Galerií

Majitelé telefonů a tabletů značek Xiaomi se mohou těšit na velmi významnou aktualizaci základní aplikace Galerie. Čínská společnost oficiálně oznámila, že pro svůj základní nástroj pro správu fotografií v nadstavbě MIUI připravila novou možnost cloudového zálohování. Novou alternativní cílovou destinací pro pořízené snímky a videa přitom není nic menšího než gigantická služba Fotky Google. Nová možnost uložení obsahu bude do několika dnů integrována přímo do MIUI Galerie.

“Společnost Xiaomi neustále hledá způsoby, jak vylepšit naše softwarové produkty. Fotky Google a Xiaomi sdílejí podobné hodnoty, protože jejich cílem je poskytnout spolehlivou platformu pro uživatele a jejich každodenní okamžiky zachycené na jejich chytrých telefonech. Spolupráce nabídne uživatelům snadný způsob, jak zajistit bezpečné uložení jejich dat a zároveň možnost snadného přístupu k nim na různých zařízeních podle potřeby,” řekl Quanxin Wang, generální ředitel pro produkty a technologie společnosti Xiaomi International.

Související novinkou je také možnost přesunout zálohovaná média z Xiaomi Cloudu do Google Fotek. Tato funkce se začne zavádět od 24. října v Číně a další regiony mají následovat. K dispozici bude standardních 15 GB prostoru zdarma a případné rozšíření bude údajně zvýhodněno. “Uživatelé, kteří přesunou svůj stávající obsah z Mi Cloud do služby Fotky Google, mohou během migrace využít úvodní zkušební členství ve službě Google One, které uživatelům poskytne další úložiště, a to od 100 GB na 3 měsíce,” láká firma.

Zdroj: Xiaomi