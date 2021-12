Fotky Google jsou nyní o dost lepší v rozpohybování snímků

Je to pár měsíců, co Google vpravil do své mobilní aplikace Fotky úžasnou funkci Cinematic photos, která je schopná běžné statické snímky s osobami přetvořit v “živé” animace s pohyblivými prvky v několika vrstvách. Uběhl zhruba rok od prvního uvedení a autoři hlásí jednu velmi zajímavou novinku. Funkce nyní dokáže díky strojovému učení a umělé inteligenci vypočítat a “dokreslit” chybějící části pozadí.

Díky tomuto vylepšení je nástroj schopný vytvářet čistější, plynulejší a samozřejmě také věrohodnější animace. V přiložené pohyblivé ukázce je například vidět, jak si software poradí s doplněním kovového rámu, květin, lístků či chodníku v pozadí vyfocené osoby v zahradě.

Google tuto vychytávku oznámil před několika dny společně s dalšími novinkami pro Fotky. Patří mezi ne například i možnost vybrat do nové formy vzpomínkového widgetu konkrétní přátele, členy rodiny nebo zvířecí mazlíčky. Díky tomu se dají filtrovat fotografie, které skrze widget zamíří na plochu uživatele.

Které funkce aplikace Fotky Google využíváte?

Zdroj: Google