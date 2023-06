Služba Fotky Google už dávno není jen obyčejné a hloupé cloudové shromaždiště snímků a videí. To už asi její uživatelé dávno vědí. A patrně také znají funkci automatického rozpoznávání obličejů a následné označování osob na fotografiích. Jak se zdá, tato vychytávka nabrala celkem nedávno nový směr. A to doslova. Vypadá to, že dokáže rozpoznat osobu i v případě, že je na fotografii zachycená zezadu. To je na jednu stranu velmi praktické, ale současně i dost znepokojující.

Za objevem stojí (možná ne jediná, ale to zatím nevíme) redaktorka Android Authority Rita El Khoury, která si všimla zajímavých změn v aplikaci v případě fotografií jejího manžela. U snímků, na kterých dříve nebyl aplikací nijak identifikován, protože stojí zády, je nyní na základě rozpoznávání “tváře”, označen. Ke změně došlo někdy v posledních dnech či týdnech, kdy Google pravděpodobně změnil některé chytré algoritmy této funkce.

Aplikace je tedy minimálně v tomto konkrétním případě schopná rozpoznat osobu i bez exponovaného obličeje a správně ji i přiřadit k existujícímu profilu daného člověka. Redaktorka správně polemizuje, co může za touto pokročilou a evidentně novou identifikací stát. Jako pravděpodobná se jeví například kvalitnější analýza fyzických dispozic osoby, se kterou aplikace zvládne rozpoznat osobu třeba i jen na základě účesu či tvaru hlavy. Ve hře může být i chytré označení více fotografií, kde je manžel zepředu i zezadu a má na sobě stále stejné oblečení.

Rita El Khoury každopádně popisuje, že Fotky Google tímto způsobem správně označily zhruba 80 – 85 % fotografií, na kterých dříve ani “neviděly” žádnou osobu. Zbylé snímky je pravděpodobně těžší zanalyzovat kvůli komplikovanějším úhlům či kompozici. Někdy aplikace nabízí manuální označení, neboť má pocit, že poznala neznámou osobu. Ale stále jde o rozpoznání hlavy zezadu.

Technologická redaktorka si novinku pochvaluje, neboť nadále nemusí fotky s takto zachyceným manželem manuálně třídit do alb. Na druhou stranu se ale jistě najde i řada lidí, pro které bude toto rozpoznávání možná až nepřípustné.

