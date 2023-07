Aplikace Fotky Google testuje nová menu. Líbí se vám?

Vývojáři populární (a v případech mnoha telefonů či tabletů i základní) aplikace Fotky Google experimentují s novým vzhledem několika položek. Omezené množství testerů má aktuálně k dispozici vzhled, ve kterém jsou pozměněná hlavně některá menu. Redesign se evidentně snaží přiblížit stylu s nabídkami ve tvaru tobolek.

Společnost Google zkouší změny v uživatelském rozhraní aplikace, například pomocí odstranění starého spodního navigačního panelu. Nail Sadykov, vedoucí kanálu Google News Telegram, zveřejnil několik obrázků ukazujících toto nové prostředí.

Google Photos app is testing an updated navigation design.

The bottom navigation bar was replaced by a slider consisting of photo, memories, and library tabs, with a search button to the right of it. pic.twitter.com/MXbiAk4PRN

